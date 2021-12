Neanche il FocoLeicester ferma Spalletti che li accoglie con la mascherina

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Il mio Napoli – Leicester 3-2 Primo obiettivo della stagione raggiunto: evitare la Conference League. Secondo obiettivo della giornata non raggiunto: terminare una partita senza infortuni. Terzo obiettivo raggiunto: vincere contro il. Ilè venuto a Napoli con due risultati su tre e un grosso carico di virus da smaltire., per pura coincidenza, li ha accolti con inchini e cerimonie dai 18 metri e laattaccata alla bocca per almeno 10 minuti. Io intanto al nostro Mastro Lindo farei 10 minuti di applausi. Anche stavolta avrebbe potuto pararsi le natiche come fanno molti suoi colleghi e chiagnazzare sui continui infortuni, la presunta rosa corta, i presunti torti arbitrali, la sfiga, Juan Jesus e la pioggia. E invece il suo terzo o quarto Napoli, ancora una volta, ha ...