Nba, LeBron da leggenda non basta: Lakers ko a Memphis (Di venerdì 10 dicembre 2021) LeBron James da record scrive un altro capitolo in più della sua storia e raggiunge quota 100 triple doppie in carriera, diventando il 5° giocatore a riuscirci, ma i Los Angeles Lakers sono sconfitti a Memphis con i Grizzlies che si impongono 108-95. Il 'Re' è il secondo miglior realizzatore, alle spalle di Anthony Davis (22 punti, 8 rimbalzi), ma non bastano nemmeno i suoi 20 punti, 10 rimbalzi e 11 assist per superare Memphis che si affida ai 25 punti di Jaren Jackson Jr. e ai 23 di Desmond Bane. Westbrook non va oltre 9 punti con 6 rimbalzi e 7 assist. Netto successo degli Utah Jazz contro i Sixers (96-118). Donovan Mitchell mette a referto 22 punti, Rudy Gobert ne aggiunge 17 con 21 rimbalzi. A Philadelphia non bastano i 19 punti Joel Embiid. Sull'altro campo festeggia San Antonio ...

