Natale problematico per chi soffre di una dipendenza, ma è il periodo giusti per cominciare a curarsi, secondo l'Istituto Europeo Dipendenze che lancia l'hashtag #amatalesmetto (Di venerdì 10 dicembre 2021) Milano, 10 dicembre 2021 – Ci crederesti se dicessimo che Natale è il periodo dell'anno perfetto per lasciarsi alle spalle la famiglia, le feste, lo shopping, i mercatini natalizi e pensare solo a curarsi? secondo il dott. Raffaele Lovaste, Presidente di IEUD, "Iniziare un percorso terapeutico o ricoverarsi in casa di cura specializzata durante il periodo natalizio può sembrare una scelta insolita secondo gli standard di molte persone; tuttavia, se stai vivendo un problema di dipendenza da alcol, cocaina o altre sostanze, il Natale è senza dubbio il periodo migliore dell'anno per dare concretezza ai tuoi propositi di cura". Siamo onesti, per molti il Natale non è poi così magico. Relazioni familiari instabili, un ...

