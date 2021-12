Natale in zona gialla: quali sono le regioni che rischiano il passaggio di colore nelle feste (Di venerdì 10 dicembre 2021) Mentre gli occhi restano puntati sulla variante Omicron e il numero dei contagi, si comincia a pensare sempre più attentamente a quale sarà la situazione nelle feste natalizie. sono sei le regioni e le province autonome i cui numeri fanno pensare a un Natale in zona gialla: come sempre attenzione all’occupazione degli ospedali e quindi ai parametri che prevedono il passaggio da bianco a giallo: incidenza dei contagi ogni 100 mila abitanti e la percentuale di posti letto occupati da pazienti positivi al Covid, nelle terapie intensive deve superare il 10% e l’occupazione dei posti letto di area medica il +15%. quali sono le regioni a rischio zona ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 10 dicembre 2021) Mentre gli occhi restano puntati sulla variante Omicron e il numero dei contagi, si comincia a pensare sempre più attentamente a quale sarà la situazionenatalizie.sei lee le province autonome i cui numeri fanno pensare a unin: come sempre attenzione all’occupazione degli ospedali e quindi ai parametri che prevedono ilda bianco a giallo: incidenza dei contagi ogni 100 mila abitanti e la percentuale di posti letto occupati da pazienti positivi al Covid,terapie intensive deve superare il 10% e l’occupazione dei posti letto di area medica il +15%.lea rischio...

