Nasce il Premio Aldo Biscardi alla Comunicazione e allo Sport

Al Salone d'Onore del CONI è stato presentato il Premio Aldo Biscardi alla Comunicazione e allo Sport. Il prestigioso riconoscimento viene istituito a distanza di tre anni dalla nascita del museo "Storico Aldo" a Larino (CB). Il Comune molisano è il luogo di nascita del popolare giornalista Sportivo, la galleria ripercorre e testimonia il cammino professionale di oltre 60 anni: dai primi anni di militanza nel giornalismo stampato fino alle più note esperienze televisive. Una raccolta di cimeli e riconoscimenti che celebrano la figura pubblica di Biscardi, dal prestigioso Guinness dei Primati ricevuto nel 2011 per aver condotto 28 stagioni consecutive del "Processo" fino ai Telegatti.

