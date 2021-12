Narco Livorno

Leggi su panorama

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Inchieste, arresti e, dalle intercettazioni, un quadro desolante: il porto toscano è ormai un centro italiano per lo spaccio della cocaina. Dove dominano ’ndrangheta e altre mafie.porto della droga.nelle mire della ’ndrangheta. Fabio Molè, esponente di spicco dell’omonima cosca della Piana di Gioia Tauro, se l’è lasciato sfuggire al telefono. Non è riuscito a recuperare un ultimo carico di cocaina, e si lamenta con il suo compare: «Comunque qualche cosa di soldi ce li danno lo stesso, certo non tutto, ma noi abbiamo rischiato, ce li devono dare se no... Se no entro dentro casa e gli taglio il cuore». È il novembre 2019, da qui arrivano alle orecchie degli inquirenti le prime conferme per la maxi-operazione coordinata dalle Direzione distrettuali antimafia di Reggio Calabria, Milano e Firenze che il 16 novembre 2021 porterà a 104 ...