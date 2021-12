Napoli | Zielinski punta l’Europa League | «Possiamo arrivare lontano»

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Il centrocampista delha parlato del cammino degli azzurri in EuropaPiotr, centrocampista del, ai microfoni di Dazn ha commentato il passaggio del turno in Europagrazie alla bella vittoria contro il Leicester. LE PAROLE – «Dove, poi si vedrà. Ce la metteremo tutta per passare il prossimo turno, vedremo quale avversario ci capiterà perché ce ne sono di forti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Queste le probabili formazioni:(4 - 2 - 3 - 1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano,, Insigne; Mertens. All. Spalletti. EMPOLI (4 - 3 - ...... anche se il merito del raddoppio è tutto di, il capitano di riserva. Appena lo vedi ...è uno di quei giorni in cui il polacco si sente per quello che potrebbe essere sempre e che ilsi ...In casa degli azzurri, domenica, andrà l'Empoli. Spalletti potrà contare su alcuni recuperi. Ecco, nel dettaglio, chi potrà rientrare.Sembra una sera di malacqua che cade come un torrente sul Maradona, e invece è la sera di Cenerentola, che la pioggia bagna di lacrime felici. È la sera dei secondi, degli sfigati che si ubriacano di ...