Napoli | ricorso respinto | Spalletti tornerà in panchina contro il Milan

Advertising

infoitsport : Chiacchio a CN24: 'Squalifica Spalletti? Credo che il ricorso del Napoli verrà accolto, c'è il precedente Osimhen' - infoitsport : Squalifica Spalletti, il Napoli presenta ricorso e spera nella riduzione - infoitsport : Napoli, Grassani: 'Ricorso Spalletti: abbiamo due armi. Lodo Maksimovic: il 13 dicembre ci sarà ADL' - infoitsport : Squalifica Spalletti, l'avv. della SSC Napoli Grassani: 'Domani l'esito del ricorso, siamo ottimisti' - infoitsport : Legale Napoli: 'Spalletti, domani il ricorso contro la squalifica. C'è ottimismo per due motivi' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ricorso

Respinto ilper la riduzione della squalifica. L'azzurro tornerà sul campo nel match contro il Milan prima della sosta Non buone notizie per ile il suo allenatore. Luciano Spalletti , espulso ...La Corte sportiva di appello ha respinto oggi ildelcontro la squalifica per due giornate al tecnico Luciano Spalletti, che sono state dunque confermate. Una prima l'aveva già scontata nel turno casalingo contro l'Atalanta, che l'...Nel corso della presentazione del libro di Valter De Maggio è intervenuto come ospite Aurelio De Laurentiis. Ecco le sue dichiarazioni, riprese da Tmw: ...Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto a margine della prestazione del libro 'I grandi calciatori' anche su Spalletti.