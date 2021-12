Napoli, respinto il ricorso per Spalletti: salterà l’Empoli (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nulla da fare per il Napoli, il ricorso per ridurre la squalifica di Luciano Spalletti è stato respinto: il tecnico out anche domenica La Corte Sportiva d’Appello ha respinto il ricorso del Napoli, che chiedeva la riduzione delle due giornate di squalifica inflitte a Luciano Spalletti dopo l’espulsione rimediata contro il Sassuolo. Il tecnico, che ha saltato già la gara persa con l’Atalanta, sarà dunque assente anche contro l’Empoli, per poi rientrare alla giornata successiva. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nulla da fare per il, ilper ridurre la squalifica di Lucianoè stato: il tecnico out anche domenica La Corte Sportiva d’Appello haildel, che chiedeva la riduzione delle due giornate di squalifica inflitte a Lucianodopo l’espulsione rimediata contro il Sassuolo. Il tecnico, che ha saltato già la gara persa con l’Atalanta, sarà dunque assente anche contro, per poi rientrare alla giornata successiva. L'articolo proviene da Calcio News 24.

