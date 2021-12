Napoli, post polemico dello staff sanitario: «Il lavoro paga nonostante le bugie» (Di venerdì 10 dicembre 2021) Polemica dello staff sanitario del Napoli. Il post del dottor Gennaro De Luca, vice del responsabile Raffaele Canonico ha fatto il giro del web. Lo staff sanitario del Napoli al centro di un post polemico. Secondo quanto riporta il Mattino, il dottor Gennaro De Luca, vice del responsabile Raffaele Canonico, ha pubblicato un post su Facebook per commentare l’attribuzione di un premio da parte di una società di cardiologia di Perugia ai medici azzurri: «Il lavoro serio e il sacrificio vengono sempre ripagati, al di là e nonostante mistificazioni, bugie, scorrettezze e bassezza umana». Destinatario del messaggio è probabilmente l’ex ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 10 dicembre 2021) Polemicadel. Ildel dottor Gennaro De Luca, vice del responsabile Raffaele Canonico ha fatto il giro del web. Lodelal centro di un. Secondo quanto riporta il Mattino, il dottor Gennaro De Luca, vice del responsabile Raffaele Canonico, ha pubblicato unsu Facebook per commentare l’attribuzione di un premio da parte di una società di cardiologia di Perugia ai medici azzurri: «Ilserio e il sacrificio vengono sempre riti, al di là emistificazioni,, scorrettezze e bassezza umana». Destinatario del messaggio è probabilmente l’ex ...

