Napoli: Marolda, Monti, Cagni analizzano il match con il Leicester (Di venerdì 10 dicembre 2021) Napoli: Marolda, Monti, Cagni a Radio Marte, nel corso della trasmissione "Marte Sport Live", hanno parlato del match di Europaa League, giocato ieri al Maradona, dalla squadra azzurra contro il Leicester e di altro. Questi i loro interventi riportati da ReteCalcio.Net Francesco Marolda, giornalista, su Napoli – Leicester "Il Napoli ieri ha vinto giocando anche molto bene la partita, non era semplicemente mettere in campo una squadra di reduci. Il Napoli l'ha giocata e studiata anche dal punto di vista tattico, Spalletti non si lamenta dei guai ma cerca di trovare la soluzione per ogni partita. Con l'Empoli forse qualcuno lo si può recuperare. Ieri nno è stata una gara di cuore ma anche giocata. Da queste ultime ...

