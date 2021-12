Napoli-Leicester, i tifosi inglesi non accettano la sconfitta: criticato Rodgers (Di venerdì 10 dicembre 2021) La vittoria del Napoli di ieri sera non ha solo sancito la qualificazione ai playoff degli azzurri, ma ha anche condannato il Leicester alla “retrocessione” in Conference League. Le due favorite del Gruppo C si sono dovute “accontentare” di secondo e terzo posto, mentre è stato lo Spartak Mosca a strappare il pass per la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League. Napoli Leicester Rodgers Sui social network non sono mancate le tante critiche alla squadra inglese, da parte dei propri tifosi. L’hashtag #RodgersOut spopola nei commenti dei post Instagram del Leicester e molti accusano anche la difesa, colpevole di non essere all’altezza. Infatti, l’ultima volta che il portiere Schmeichel ha concluso una partita senza subire reti, è stato il ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 10 dicembre 2021) La vittoria deldi ieri sera non ha solo sancito la qualificazione ai playoff degli azzurri, ma ha anche condannato ilalla “retrocessione” in Conference League. Le due favorite del Gruppo C si sono dovute “accontentare” di secondo e terzo posto, mentre è stato lo Spartak Mosca a strappare il pass per la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League.Sui social network non sono mancate le tante critiche alla squadra inglese, da parte dei propri. L’hashtag #Out spopola nei commenti dei post Instagram dele molti accusano anche la difesa, colpevole di non essere all’altezza. Infatti, l’ultima volta che il portiere Schmeichel ha concluso una partita senza subire reti, è stato il ...

