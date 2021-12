Napoli-Leicester 3-2, pagelle / La forza mentale di mago Spalletti non ha confini (Di venerdì 10 dicembre 2021) Le pagelle di Napoli-Leicester 3-2 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia MERET. L’incipit è terrificante: al 2’ sul tiro del castagnaro in blu a salvarlo è il provvidenziale Marittiello. Indi una parata su Barnes, poco prima dell’uno due delle volpi bagnate. E’ vero che sul secondo gol avrebbe potuto fare di più ma è altrettanto vero che la palla gli è sbucata all’improvviso da una fitta foresta di gambe. Per fortuna, poi, che a sventare il colpo di Maddison ci ha pensato San Palo – 6 Sui due gol non ha grandi responsabilità. Una partita che serve a ricostruirgli carattere e convinzione – 6 DI LORENZO. L’Euroappuntato continua a non fermarsi e quando entra l’Ellenico redivivo cambia pure ruolo. Le cose cattive soverchiano quelle buone, però. Al 2’ lascia scorrazzare solo soletto Dewsbury-Hall a destra e anche dopo ha sovente un ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ledi3-2 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia MERET. L’incipit è terrificante: al 2’ sul tiro del castagnaro in blu a salvarlo è il provvidenziale Marittiello. Indi una parata su Barnes, poco prima dell’uno due delle volpi bagnate. E’ vero che sul secondo gol avrebbe potuto fare di più ma è altrettanto vero che la palla gli è sbucata all’improvviso da una fitta foresta di gambe. Per fortuna, poi, che a sventare il colpo di Maddison ci ha pensato San Palo – 6 Sui due gol non ha grandi responsabilità. Una partita che serve a ricostruirgli carattere e convinzione – 6 DI LORENZO. L’Euroappuntato continua a non fermarsi e quando entra l’Ellenico redivivo cambia pure ruolo. Le cose cattive soverchiano quelle buone, però. Al 2’ lascia scorrazzare solo soletto Dewsbury-Hall a destra e anche dopo ha sovente un ...

