Napoli, la mossa del cavallo di Pomicino & Co (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ancora lui. Paolo Cirino Pomicino. ‘O ministro per antonomasia a Napoli e per gli addetti ai lavori che ne hanno seguito le gesta – fortune e sfortune – quando era uno degli uomini più potenti del Paese. Torna in campo, questa volta, affiancando due iniziative che promettono di smuovere le acque ferme della politica in Campania: la fondazione di un nuovo partito e il concepimento di un piano per sciogliere l’annoso nodo del debito che strangola il comune capoluogo togliendo il sonno al neosindaco Gaetano Manfredi. Il partito – proprio così, partito e non movimento o altro di fluido – si chiamerà Popolari Riformisti e Liberali. L’Assemblea costituente si sarebbe dovuta tenere in settimana ma l’aumento dei contagi da Covid19 ha consigliato di rinviarne la celebrazione a data da destinarsi sostituendola con una meno impegnativa – sotto il profilo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ancora lui. Paolo Cirino. ‘O ministro per antonomasia ae per gli addetti ai lavori che ne hanno seguito le gesta – fortune e sfortune – quando era uno degli uomini più potenti del Paese. Torna in campo, questa volta, affiancando due iniziative che promettono di smuovere le acque ferme della politica in Campania: la fondazione di un nuovo partito e il concepimento di un piano per sciogliere l’annoso nodo del debito che strangola il comune capoluogo togliendo il sonno al neosindaco Gaetano Manfredi. Il partito – proprio così, partito e non movimento o altro di fluido – si chiamerà Popolari Riformisti e Liberali. L’Assemblea costituente si sarebbe dovuta tenere in settimana ma l’aumento dei contagi da Covid19 ha consigliato di rinviarne la celebrazione a data da destinarsi sostituendola con una meno impegnativa – sotto il profilo ...

miujic : l'istruttore mi ha detto che mi sto sciogliendo di più in auto e che mi sono mossa bene senza che lui mi aiutasse fozza napoli - f_ciardiello : La bandiera, baluardo indossato dallo Scugnizzo, mossa dal vento, evocativamente si (ri)alza, in contemplazione del… - gilnar76 : Mario Rui pronto a cambiare ruolo, la mossa di Spalletti in vista del Leicester #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - aur24 : @Giochimale @brrr20lola Anche a me dispiacerebbe x Patrizia che è di Napoli come me e fin da quando è entrata veram… - infoitsport : Napoli-Atalanta 2-3, le pagelle: Zapata è un pugile, Malcuit mossa a sorpresa -