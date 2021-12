Napoli, infortunio Lozano: ci ha rimesso un dente, ma solo tanto spavento. Le condizioni (Di venerdì 10 dicembre 2021) Lo scontro tra Lozano e Ndidi aveva fatto temere il peggio per il messicano, ma gli esami hanno dato esito negativo Lo scontro tra Lozano e Ndidi, nel primo tempo di Napoli-Leicester, aveva fatto temere il peggio in casa azzurra sulle condizioni del messicano. Subito immobilizzato con un collare e portato via in barella, per l’attaccante si è rivissuto per qualche ora un Osimhen bis. Ma gli esami hanno dato esito negativo. Come riportato dal Corriere dello Sport, Lozano ci ha rimesso un dente ma c’è stata solo tanta paura causata dal forte scontro avuto. Dopo qualche ora in osservazione, l’esterno ha potuto poi tornare a casa. I tempi di recupero saranno ora da valutare, ma difficilmente potrà esserci già domenica contro l’Empoli. L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Lo scontro trae Ndidi aveva fatto temere il peggio per il messicano, ma gli esami hanno dato esito negativo Lo scontro trae Ndidi, nel primo tempo di-Leicester, aveva fatto temere il peggio in casa azzurra sulledel messicano. Subito immobilizzato con un collare e portato via in barella, per l’attaccante si è rivissuto per qualche ora un Osimhen bis. Ma gli esami hanno dato esito negativo. Come riportato dal Corriere dello Sport,ci haunma c’è statatanta paura causata dal forte scontro avuto. Dopo qualche ora in osservazione, l’esterno ha potuto poi tornare a casa. I tempi di recupero saranno ora da valutare, ma difficilmente potrà esserci già domenica contro l’Empoli. L'articolo proviene ...

Advertising

sscnapoli : ?? Gli esami strumentali effettuati a Hirving Lozano, in seguito all’infortunio rimediato nel corso di Napoli-Leices… - mick_napoli_ : Su questo social volevano già mandare via Zielinski per qualche prestazione insufficiente appena ritornato da un in… - LoveSud2 : RT @CalcioNews24: Che spavento per #Lozano - CalcioNews24 : Che spavento per #Lozano - Daniele43649336 : RT @sscnapoli: ?? Gli esami strumentali effettuati a Hirving Lozano, in seguito all’infortunio rimediato nel corso di Napoli-Leicester, hann… -