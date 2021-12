Napoli-Empoli, buone notizie per Spalletti: possibile il recupero di quattro giocatori (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il giorno dopo Napoli-Leicester gli azzurri possono godersi il passaggio del turno in Europa League, ma dovranno subito tornare a lavoro. Domenica, al Maradona, c’è l’Empoli di Andreazzoli, squadra sorpresa (ma non troppo) di questo campionato. Per il match di campionato, Spalletti potrebbe recuperare quattro giocatori. Infortuni Napoli Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, da oggi lo staff del Napoli farà di tutto per recuperare Fabian, Anguissa e Insigne per la sfida di domenica pomeriggio. Tra i tre, quello più avanti nella tabella di recupero, sembra essere proprio Anguissa. In più, Spalletti potrà contare anche su Matteo Politano, rimasto in panchina ieri a causa di problemi intestinali. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il giorno dopo-Leicester gli azzurri possono godersi il passaggio del turno in Europa League, ma dovranno subito tornare a lavoro. Domenica, al Maradona, c’è l’di Andreazzoli, squadra sorpresa (ma non troppo) di questo campionato. Per il match di campionato,potrebbe recuperare. InfortuniSecondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, da oggi lo staff delfarà di tutto per recuperare Fabian, Anguissa e Insigne per la sfida di domenica pomeriggio. Tra i tre, quello più avanti nella tabella di, sembra essere proprio Anguissa. In più,potrà contare anche su Matteo Politano, rimasto in panchina ieri a causa di problemi intestinali.

