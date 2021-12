Napoli, emergenza in vista dell’Empoli: terapie per Ruiz e Koulibaly, esami per Lozano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Napoli di Luciano Spalletti ha gioito per aver sconfitto il Leicester, nel contesto della sfida casalinga valida per l’Europa League 2021/2022. Girone di fuoco per i partenopei, ben gestito dagli uomini guidati dal tecnico toscano, abile dal punto di vista tattico e affidabile per quanto concerne l’esperienza in campo internazionale. I componenti del gruppo napoletano hanno ripreso ad allenarsi, dopo il confronto con gli inglesi, presso l’Ssc Konami Training Center. In preparazione la partita con l’Empoli di Serie A, ma emergenza infortuni innegabile; terapie infatti per Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly, con lavoro in palestra annesso. Alternanza di terapie e lavoro in campo, invece, per Lorenzo Insigne, Victor Osimhen e Zambo Anguissa, particolarmente attesi. Trauma ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ildi Luciano Spalletti ha gioito per aver sconfitto il Leicester, nel contesto della sfida casalinga valida per l’Europa League 2021/2022. Girone di fuoco per i partenopei, ben gestito dagli uomini guidati dal tecnico toscano, abile dal punto ditattico e affidabile per quanto concerne l’esperienza in campo internazionale. I componenti del gruppo napoletano hanno ripreso ad allenarsi, dopo il confronto con gli inglesi, presso l’Ssc Konami Training Center. In preparazione la partita con l’Empoli di Serie A, mainfortuni innegabile;infatti per Fabiane Kalidou, con lavoro in palestra annesso. Alternanza die lavoro in campo, invece, per Lorenzo Insigne, Victor Osimhen e Zambo Anguissa, particolarmente attesi. Trauma ...

