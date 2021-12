Napoli | confermata la squalifica a Spalletti | il tecnico salta anche l’Empoli

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Lucianonon potrà seguire la propria squadra dalla panchina durante-Empoli, in quantoto. La Corte Sportiva d’Appello, infatti, ha respinto il ricorso dei partenopei e confermato due giornata di stop; dopo averto il confronto con l’Atalanta al ‘Diego Armando Maradona’, il toscano non avrà l’opportunità di garantire la propria presenza a bordocampo in casa contro gli empolesi. Nel dettaglio, l’allenatore ex Roma, Zenit e Inter si era rivolto con espressioni ingiuriose al direttore di gara durante la partita contro il Sassuolo; nessun ripensamento da parte della Giustizia Sportiva, certa in toto che il comportamento difosse e sia punibile con due giornata di. Dries Mertens e compagni, in situazione d’emergenza per quanto riguarda gli ...