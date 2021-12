Napoli, adesso goditi Elmas: la crescita del macedone (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Napoli ha trovato un diamante nel momento più buio della stagione. Eljif Elmas ormai è semplicemente indispensabile Ormai è inutile girarci intorno: Eljif Elmas è una certezza per il Napoli di Spalletti. È proprio nella prima gara di campionato degli azzurri, contro il Venezia, che il macedone mette a segno la sua prima marcatura stagionale al minuto 73. È l’inizio di un nuovo cammino. La posizione in campo “Mi chiamano tappabuchi”. Con queste parole il forte centrocampista (e che sia centrocampista non ne siamo tanto sicuri) parla della sua posizione ideale in campo. Elmas non ha un ruolo predefinito, si fa sempre trovare pronto dove il mister lo richiede. Nasce come trequartista, questo sì, ma negli anni è stato adattato in diverse zone del campo: dalla linea mediana ... Leggi su zon (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ilha trovato un diamante nel momento più buio della stagione. Eljiformai è semplicemente indispensabile Ormai è inutile girarci intorno: Eljifè una certezza per ildi Spalletti. È proprio nella prima gara di campionato degli azzurri, contro il Venezia, che ilmette a segno la sua prima marcatura stagionale al minuto 73. È l’inizio di un nuovo cammino. La posizione in campo “Mi chiamano tappabuchi”. Con queste parole il forte centrocampista (e che sia centrocampista non ne siamo tanto sicuri) parla della sua posizione ideale in campo.non ha un ruolo predefinito, si fa sempre trovare pronto dove il mister lo richiede. Nasce come trequartista, questo sì, ma negli anni è stato adattato in diverse zone del campo: dalla linea mediana ...

