Nantes vs Lens: pronostico e possibili formazioni (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Nantes dà il benvenuto al Lens allo Stade de la Beaujoire oggi venerdì 10 dicembre per la partita di apertura del 18° turno di Ligue 1 e il penultimo round di partite prima della pausa invernale. I padroni di casa hanno finalmente terminato la loro striscia di vittorie consecutive lo scorso fine settimana, mentre i loro avversari in arrivo hanno quasi preso tre punti dalla capolista Paris Saint-Germain. Il calcio di inizio di Nantes vs Lens è previsto alle 21 Prepartita Nantes vs Lens: a che punto sono le due squadre? Nantes In difesa, la striscia di cinque partite senza vittorie del Nantes era abbastanza comprensibile se si considera che conteneva partite contro il PSG, i campioni in carica del Lille e il Marsiglia al secondo posto.

