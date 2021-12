Nadal al 250 di Melbourne con Travaglia. Musetti e Mager ad Aledaide (Di venerdì 10 dicembre 2021) La stagione ATP del 2021 è giunta e al termine e il 2022 è alle porte, già con i primi due tornei del circuito. Nella settimana dell’ATP Cup, che coinciderà con l’inizio dell’anno nuovo, ci saranno anche i primi 250, ad Adelaide e a Melbourne. Per quest’ultimo attesissimo il ritorno di Rafa Nadal; in tutto gli italiani in campo saranno tre. Finalmente Nadal. Travaglia ci riprova a Melbourne Sono passati quasi quattro mesi da quando Rafa Nadal aveva annunciato al mondo la sua intenzione di interrompere la sua stagione, rinunciando a US Open, Masters di fine anno e ATP Finals. Il problema al piede che lo tormenta da anni lo ha costretto a un intervento chirurgico forse indispensabile per non rischiare di creare situazioni poi difficilmente riparabili a 35 anni. Il maiorchino, che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) La stagione ATP del 2021 è giunta e al termine e il 2022 è alle porte, già con i primi due tornei del circuito. Nella settimana dell’ATP Cup, che coinciderà con l’inizio dell’anno nuovo, ci saranno anche i primi 250, ad Adelaide e a. Per quest’ultimo attesissimo il ritorno di Rafa; in tutto gli italiani in campo saranno tre. Finalmenteci riprova aSono passati quasi quattro mesi da quando Rafaaveva annunciato al mondo la sua intenzione di interrompere la sua stagione, rinunciando a US Open, Masters di fine anno e ATP Finals. Il problema al piede che lo tormenta da anni lo ha costretto a un intervento chirurgico forse indispensabile per non rischiare di creare situazioni poi difficilmente riparabili a 35 anni. Il maiorchino, che ...

