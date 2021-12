Myanmar, la popolazione sfida i generali golpisti con lo sciopero del silenzio (Di sabato 11 dicembre 2021) «Giovedì le forze di sicurezza della giunta militare birmana avevano detto alle persone di non partecipare allo sciopero proclamato per venerdì, promettendo di fornire sicurezza sufficiente a coloro che avrebbero voluto tener aperte le loro attività. Ma la gente – scriveva ieri il quotidiano online Irrawaddy – le ha sfidate e si è unita comunque allo sciopero». Uno sciopero davvero particolare e una nuova invenzione della più creativa resistenza popolare di questi anni: ieri infatti, Giornata mondiali dei diritti umani, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 11 dicembre 2021) «Giovedì le forze di sicurezza della giunta militare birmana avevano detto alle persone di non partecipare alloproclamato per venerdì, promettendo di fornire sicurezza sufficiente a coloro che avrebbero voluto tener aperte le loro attività. Ma la gente – scriveva ieri il quotidiano online Irrawaddy – le hate e si è unita comunque allo». Unodavvero particolare e una nuova invenzione della più creativa resistenza popolare di questi anni: ieri infatti, Giornata mondiali dei diritti umani, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

abaricoaja : RT @TheGabbo: #silentstrike in Myanmar per protestare contro il regime militare, con la popolazione che è rimasta a casa dalle 10 alle 4 de… - TheGabbo : #silentstrike in Myanmar per protestare contro il regime militare, con la popolazione che è rimasta a casa dalle 10… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: I reati commessi sono due: avere incitato la popolazione che ha poi provocato disordini pubblici, e violazione delle re… - kulturjam : I reati che sarebbero stati commessi da Aung San Suu Kyi: avere incitato la popolazione che ha poi provocato disord… - PietroDiaz3 : AUNG SAN SUU KYI Spodestata arrestata processata - dalla giunta militare che quest'anno ha imprigionato e fucilato… -

Ultime Notizie dalla rete : Myanmar popolazione Tribunale uiguro: Pechino è responsabile di genocidio ...- 19 ha spinto in alto il prezzo di carbone e legna da ardere - sempre più irreperibili - obbligando parte della popolazione a usare persino le radici del mais per scaldare le abitazioni. MYANMAR ...

Un gruppo di rifugiati ha denunciato Facebook per incitamento all'odio ...favorire un uso distorto della piattaforma tra la popolazione. Sempre nel 2018 alcuni esperti delle Nazioni Unite sui diritti umani, incaricati di indagare sul possibile genocidio in atto in Myanmar, ...

Myanmar, la popolazione sfida i generali golpisti con lo sciopero del silenzio | il manifesto Il Manifesto Intervista all'arcivescovo di Yangon «Non è una sorpresa. Tutti in Myanmar sapevamo fin dall’inizio che avrebbero condannato Aung San Suu Kyi. E tutti sappiamo che le accuse mosse contro di lei non corrispondono alla realtà». Il cardinal ...

Facebook accusata di avere avuto un ruolo nel genocidio dei rifugiati Rohingya Rifugiati Rohingya – un gruppo di fede musulmana che risiede principalmente in Myanmar nello stato di Rakhine, al confine con il Bangladesh e fanno parte degli strati più poveri della popolazione – h ...

...- 19 ha spinto in alto il prezzo di carbone e legna da ardere - sempre più irreperibili - obbligando parte dellaa usare persino le radici del mais per scaldare le abitazioni.......favorire un uso distorto della piattaforma tra la. Sempre nel 2018 alcuni esperti delle Nazioni Unite sui diritti umani, incaricati di indagare sul possibile genocidio in atto in, ...«Non è una sorpresa. Tutti in Myanmar sapevamo fin dall’inizio che avrebbero condannato Aung San Suu Kyi. E tutti sappiamo che le accuse mosse contro di lei non corrispondono alla realtà». Il cardinal ...Rifugiati Rohingya – un gruppo di fede musulmana che risiede principalmente in Myanmar nello stato di Rakhine, al confine con il Bangladesh e fanno parte degli strati più poveri della popolazione – h ...