Muriel | doppia beffa | ladri in casa durante la partita persa con il Villarreal

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Bergamo.per Luisnella serata di giovedì. Oltre alla sconfitta della sua Atalanta contro ilche è costata l’eliminazione dalla Champions League agli uomini di Gasperini, una volta tornato ail giocatore nerazzurro ha scoperto di essere stato vittima di un furto nel suo appartamento ai piedi di Città Alta. Il bottino, a quanto pare, comprenderebbe degli orologi di valore ma è ancora da valutare cos’altro sia stato sottratto. Ancora da capire anche come isi siano introdotti nell’abitazione del numero 9 nerazzurro.ha presentato denuncia ai carabinieri, che sono arrivati sul posto per i rilievi intorno alle 23. Indagini in corso per individuare i responsabili.

Advertising

sissibf_18 : RT @sscnapoli: ? 82’ | Doppia sostituzione Atalanta ?? Muriel e Djimsiti ?? Zapata e Maehle #NapoliAtalanta 2-3 ?? #ForzaNapoliSempre - Giovann1810007 : RT @sscnapoli: ? 82’ | Doppia sostituzione Atalanta ?? Muriel e Djimsiti ?? Zapata e Maehle #NapoliAtalanta 2-3 ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ? 82’ | Doppia sostituzione Atalanta ?? Muriel e Djimsiti ?? Zapata e Maehle #NapoliAtalanta 2-3 ?? #ForzaNapoliSempre -

Ultime Notizie dalla rete : Muriel doppia

BergamoNews

... fallo tattico per lui 42' doppio cambio per il Villareal: in campo Pedraza per Albero Moreno e Dia per Danjuma 41'occasione per l'Atalanta! Su cross dalla destra bolide didal limite, ...... invece si è preso la porta degli azzurri chiudendo la serratura amandata. Pochissimi gol ... Partite: 9 Gol: 6 Assist: 1 Media - Voto: 6.69 Fanta - Media: 8.75 Luis(Atalanta) : l'.... Non bastava l’eliminazione dalla Champions League con l’ultima speranza infranta contro un palo centrato proprio da lui.Massimo Ferrero non è più il presidente della Sampdoria. L'ormai ex massimo dirigente dei blucerchiati si è dimesso dopo l'arresto alle prime ore del mattino del 6 dicembre per reati societari e banca ...