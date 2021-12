Movimento No Booster, cos’è e quanti sono gli italiani che rifiutano la terza dose (Di venerdì 10 dicembre 2021) Pare si chiami “No Booster” il nascituro Movimento che sta prendendo piede proprio in quest’ultimo periodo. Fa eco ai “No vax”, e, di fatto, si muovono su pensieri affini. Chi sono i “No Booster”? Si tratta di persone che hanno completato il primo ciclo vaccinale ma che non vogliono effettuare la terza dose, appunto, la “Booster”. I motivi che li animano sono svariati e vanno da chi teme per la saluta a chi ritiene che le vaccinazioni siano lesive della libertà. “No Booster”: chi sono «Quella fetta di popolazione che di sottoporsi alla terza iniezione anti-Covid nel giro di cinque mesi (o più) proprio non ne ha intenzione. Gli ‘scettici’ del richiamo sono animati da motivazioni diverse ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 dicembre 2021) Pare si chiami “No” il nascituroche sta prendendo piede proprio in quest’ultimo periodo. Fa eco ai “No vax”, e, di fatto, si muovono su pensieri affini. Chii “No”? Si tratta di persone che hanno completato il primo ciclo vaccinale ma che non vogliono effettuare la, appunto, la “”. I motivi che li animanosvariati e vanno da chi teme per la saluta a chi ritiene che le vaccinazioni siano lesive della libertà. “No”: chi«Quella fetta di popolazione che di sottoporsi allainiezione anti-Covid nel giro di cinque mesi (o più) proprio non ne ha intenzione. Gli ‘scettici’ del richiamoanimati da motivazioni diverse ...

Advertising

CorriereCitta : Movimento No Booster, cos’è e quanti sono gli italiani che rifiutano la terza dose - vivi3718 : Cresce il popolo dei 'No Booster': tra rinvii e disdette, l’Italia rifiuta la terza dose - attilioc39 : RT @melissa6412: Cresce il popolo dei 'No Booster': tra rinvii e disdette, l’Italia rifiuta la terza dose - AngeloGaraventa : Cresce il popolo dei 'No Booster': tra rinvii e disdette, l’Italia rifiuta la terza dose - LBasemi : Si può vivere bene anche senza Green Pass. Cresce il popolo dei 'No Booster': tra rinvii e disdette, l’Italia rifiu… -