MotoGP | Biaggi | Io e Valentino Rossi veri avversari | entrambi italiani - News

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Intervistato dall'emittente BBC Sport , Maxsi è nuovamente espresso in merito alla rivalità spesa con. Gli anni in cui i due super campioni condividevano battaglie e ...

, 20 anni fa l'addio delle 500: com'è cambiato lo stile di guida? L'agguerrita stagione 500 del 2001 Sportellate, schiaffi, avvertimenti. La classe 500 del 2001 racconta momenti trae ...... che LCR Honda, che la Regina delle Dolomiti." LCR Honda: LUCIO CECCHINELLO Lucio ...sella alla Honda NSR125cc e nel 1990 conquista il titolo di Vice Campione Italiano dietro a Max. ...Max racconta uno dei tanti duelli condivisi con Valentino: "Nell'ultimo giro della 500 di Phillip Island, mi superò all'ultimo giro. Non me l'aspettavo, arrivai secondo per un solo millesimo" ...Il 2002 coincise con l’arrivo dell’Euro e delle mille quattro tempi: il primo anno della MotoGP venne dominato dal binomio Rossi-Honda ...