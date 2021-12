Morto il poliziotto Antonio Trotta: il malore allo stadio e il soccorso dei tifosi. Aveva 34 anni (Di venerdì 10 dicembre 2021) La notizia più brutta che poteva arrivare è purtroppo diventata realtà. Il poliziotto Antonio Trotta non ce l’ha fatta ed è Morto a 34 anni. Ha lottato per quasi una settimana in ospedale, infatti era stato trasportato d’urgenza nel nosocomio nella giornata di domenica 5 dicembre. Stava svolgendo il suo lavoro allo stadio, quando Aveva perso improvvisamente i sensi a causa di un malore improvviso. E non si è mai ripreso da quel mancamento. A confermare la dipartita di Antonio Trotta è stata la stessa polizia di Stato attraverso un messaggio diramato sui social network. In questa nota inviata agli organi di informazione è stato anche fatto un breve accenno alla sua carriera professionale. Il decesso ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) La notizia più brutta che poteva arrivare è purtroppo diventata realtà. Ilnon ce l’ha fatta ed èa 34. Ha lottato per quasi una settimana in ospedale, infatti era stato trasportato d’urgenza nel nosocomio nella giornata di domenica 5 dicembre. Stava svolgendo il suo lavoro, quandoperso improvvisamente i sensi a causa di unimprovviso. E non si è mai ripreso da quel mancamento. A confermare la dipartita diè stata la stessa polizia di Stato attraverso un messaggio diramato sui social network. In questa nota inviata agli organi di informazione è stato anche fatto un breve accenno alla sua carriera professionale. Il decesso ...

