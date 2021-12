Morgan Plus 8 GTR | serie esclusiva di 9 esemplari

Advertising

8 GTR , una serie speciale per celebrare le corse e l'addio al V8 . Solo nove esemplari per lapiù potente di sempre: arrivano a due anni dalla presentazione, ma sono davvero ...Trecentottanta cavalli fanno di lei la più potentedi sempre: parlo della8 GTR che vedete nelle foto, primo esemplare completato di una serie limitatissima di appena nove esemplari, realizzati totalmente su misura. Canto del cigno della motorizzazione V8, la ...Morgan Motor Company a assemblé dans ses ateliers de Malvern Link, dans le Worcestershire, le premier exemplaire de l'édition limitée Morgan Plus 8 GTR, le plus puissant des modèles produits par la ma ...Le premier exemplaire de la plus puissante des Morgan de l'histoire, la Plus 8 GTR, est sorti de l'usine de Malvern Link, dans le Worcestershire, en Angleterre. Peint en bleu Yas Marina, ce tout premi ...