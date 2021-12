Morgan, il padre si è tolto la vita: il tragico racconto dell’artista | Lacrime a fiumi (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il papà di Morgan si è suicidato. L’ex cantante dei Bluvertigo a Ballando con le Stelle confessa la tragica storia di suo padre che si è tolto la vita quando lui era ancora solo un ragazzino. Morgan è un cantante e musicista italiano, ex frontman del gruppo Bluvertigo. Il suo vero nome è Marco Castoldi, L'articolo Morgan, il padre si è tolto la vita: il tragico racconto dell’artista Lacrime a fiumi proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il papà disi è suicidato. L’ex cantante dei Bluvertigo a Ballando con le Stelle confessa la tragica storia di suoche si èlaquando lui era ancora solo un ragazzino.è un cantante e musicista italiano, ex frontman del gruppo Bluvertigo. Il suo vero nome è Marco Castoldi, L'articolo, ilsi èla: ilproviene da CheSuccede.it.

