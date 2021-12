Moratti: «Peccato non prendere la Juve agli ottavi di Champions, era la più facile» (Di venerdì 10 dicembre 2021) Massimo Moratti, nel commentare i prossimo sorteggi di Champions League, ha voluto stuzzicare la Juve. Le sue parole Intervenuto a margine della prestazione del libro su Peppino Prisco, l’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha voluto commentare i prossimo sorteggi di Champions League, lanciando una frecciata alla Juventus. Queste le parole raccolte da SportFace.it «Non so che avversaria scegliere. Magari Lille o Ajax. Peccato che con la Juventus non possiamo giocare, perché sarebbe stata la più semplice, forse». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Massimo, nel commentare i prossimo sorteggi diLeague, ha voluto stuzzicare la. Le sue parole Intervenuto a margine della prestazione del libro su Peppino Prisco, l’ex presidente dell’Inter, Massimo, ha voluto commentare i prossimo sorteggi diLeague, lanciando una frecciata allantus. Queste le parole raccolte da SportFace.it «Non so che avversaria scegliere. Magari Lille o Ajax.che con lantus non possiamo giocare, perché sarebbe stata la più semplice, forse». L'articolo proviene da Calcio News 24.

