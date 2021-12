Monti (Adsp MSo): “Trapani è una porta dal mare per turismo e traffici con Nord Africa” (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Per Trapani cambia molto”. Così Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità portuale del mare di Sicilia Occidentale, a margine della conferenza ‘Noi, il Mediterraneo’ organizzata al Museo Pepoli di Trapani, commenta con l’Adnkronos l’inaugurazione, oggi, del Terminal Crociere e Passeggeri del porto di Trapani. Una struttura che modificherà il ruolo della città sia dal punto di vista turistico che commerciale. “Innanzitutto – sottolinea Monti – il porto di Trapani diventa la porta di ingresso dal mare di una città meravigliosa ed essendo porto di ingresso fa anche incoming turistico. Oggi sono qui gli armatori delle Crociere, Msc e Costa, con cui abbiamo costruito un percorso che ha portato alla firma di un atto di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Percambia molto”. Così Pasqualino, presidente dell’Autorità portuale deldi Sicilia Occidentale, a margine della conferenza ‘Noi, il Mediterraneo’ organizzata al Museo Pepoli di, commenta con l’Adnkronos l’inaugurazione, oggi, del Terminal Crociere e Passeggeri del porto di. Una struttura che modificherà il ruolo della città sia dal punto di vista turistico che commerciale. “Innanzitutto – sottolinea– il porto didiventa ladi ingresso daldi una città meravigliosa ed essendo porto di ingresso fa anche incoming turistico. Oggi sono qui gli armatori delle Crociere, Msc e Costa, con cui abbiamo costruito un percorso che hato alla firma di un atto di ...

