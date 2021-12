Monterotondo | BIBLIOparklet | il parcheggio diventa uno nuovo spazio pubblico di socialità

Leggi su funweek

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Uninstallazione d’arte e luogo di comunità: è quello che succede a, dov’è nato, la nuova opera urbana di Paesarte con Vitamina G di Regione Lazio, che sarà inaugurata il prossimo 11 dicembre di fronte alla Biblioteca cittadina. LEGGI ANCHE: — Cosmogonie: mostre, performance e presentazioni narrative per un viaggio nella creatività under 35: la nuova opera urbana di Paesarte con Vitamina G di Regione Lazio prende vita a, mescolando libri e parcheggi in un’inedita forma d’arte. Photo Credits: Comunicazione GenerAzioni Giovani: l’iniziativa di Paesarte a, a partire dall’11 dicembre, arriva ...