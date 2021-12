Monitoraggio Iss: Rt in calo, incidenza dei casi in aumento. La Calabria supera le soglie per la zona gialla (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’indice di contagio Rt è a 1,18, in lieve calo rispetto alla settimana passata. L’incidenza dei casi positivi di Covid-19 ogni 100mila abitanti invece, è in aumento e arriva a 176. Sono i primi dati della bozza del Monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, adesso all’esame della Cabina di Regia. LEGGI L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’indice di contagio Rt è a 1,18, in lieverispetto alla settimana passata. L’deipositivi di Covid-19 ogni 100mila abitanti invece, è ine arriva a 176. Sono i primi dati della bozza deldell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, adesso all’esame della Cabina di Regia. LEGGI L'articolo proviene da Inews.it.

