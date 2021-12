Monitoraggio Iss: 20 regioni a rischio moderato, 5 verso l’allerta. La Calabria supera le soglie per la zona gialla (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’indice di contagio Rt è a 1,18, in lieve calo rispetto alla settimana scorsa. L’incidenza dei casi di positivi al Coronavirus ogni 100 mila abitanti invece cresce e arriva a 176. Questi sono i primi dati della bozza del Monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute ora all’esame della Cabina di Regia. In crescita anche i ricoveri in area medica e le terapie intensive. L’incidenza settimanale a livello nazionale continua quindi ad aumentare: 176 per 100 mila abitanti (3-9 dicembre 2021) contro i 155 per 100 mila abitanti della scorsa settimana (26/11-2/12). Nel periodo 16 novembre-29 novembre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 1,18 (range 1,06–1,24), leggermente in diminuzione rispetto alla settimana precedente (quando era pari a 1,20) ma al di sopra della soglia epidemica. Secondo i dati ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’indice di contagio Rt è a 1,18, in lieve calo rispetto alla settimana scorsa. L’incidenza dei casi di positivi al Coronavirus ogni 100 mila abitanti invece cresce e arriva a 176. Questi sono i primi dati della bozza deldell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute ora all’esame della Cabina di Regia. In crescita anche i ricoveri in area medica e le terapie intensive. L’incidenza settimanale a livello nazionale continua quindi ad aumentare: 176 per 100 mila abitanti (3-9 dicembre 2021) contro i 155 per 100 mila abitanti della scorsa settimana (26/11-2/12). Nel periodo 16 novembre-29 novembre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 1,18 (range 1,06–1,24), leggermente in diminuzione rispetto alla settimana precedente (quando era pari a 1,20) ma al di sopra della soglia epidemica. Secondo i dati ...

