Monaco-Olimpia Milano oggi | orario | tv | programma | streaming Eurolega basket

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Quattordicesima giornata dell’2021-2022 e trasferta fondamentale questa sera per l’, che affronta l’ASalla Salle Gaston Medecin. Match complicato per i ragazzi di Ettore Messina, reduci da quattro sconfitte consecutive e che devono ritrovare la via della vittoria in Europa e farlo lontano dal Forum.non vince più in Europa da quasi un mese, dal 12 novembre scorso quando espugnò il campo del Fenerbahce con una fantastica prova difensiva. Da quel momento, però, per Rodriguez e compagni un lunghissimo blackout in, con le sconfitte contro Kazan, San Pietroburgo, Olympiacos e Berlino che hanno fatto scivolarein quarta posizione, con una sola vittoria di vantaggio da chi ora è fuori dalla zona playoff. Qui di seguito il ...