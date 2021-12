Monaco-Olimpia Milano oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Eurolega 2021 2022

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 dicembre 2021) L’e le indicazioni per vedere inAS-AX Armani Exchange, sfida valida per la 14esima giornata didi basket. Continua lo strano caso degli uomini di Ettore Messina, che in campionato è a punteggio pieno mentre in campo europeo ha subito quattro sconfitte consecutive. Altra possibilità di riscatto contro i francesi, anch’essi reduci da quattro sconfitte di fila. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di venerdì 10 dicembre. Il match sarà visibile intv su Sky Sport Arena, oltre che insu Sky Go, Now Tv e Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi fornirà latestuale. SEGUI LATESTUALE RISULTATI E CLASSIFICA ...