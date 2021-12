Moglie indagata. Si dimette capo immigrazione del Viminale (Di venerdì 10 dicembre 2021) 16 indagati dai carabinieri nell'ambito di in un'idagine contro il caporalato a Foggia: tra loro la Moglie di un alto funzionario del Viminale Leggi su ilgiornale (Di venerdì 10 dicembre 2021) 16 indagati dai carabinieri nell'ambito di in un'idagine contro ilralato a Foggia: tra loro ladi un alto funzionario del

Advertising

petergomezblog : Caporalato, indagata a Foggia la moglie del capo del Dipartimento immigrazione del Viminale: il dirigente ha dato l… - HuffPostItalia : Moglie del capo Dipartimento immigrazione del Viminale indagata per caporalato - Agenzia_Ansa : La moglie del capo Dipartimento per le libertà civili e immigrazione del Viminale è tra le 16 persone indagate in u… - Marisab79879802 : RT @Cambiacasacca: Poi leggi che la moglie del capo del dipartimento immigrazione del viminale é indagata per capolarato. Ma noi siamo gara… - Salvato27591666 : RT @HuffPostItalia: Moglie del capo Dipartimento immigrazione del Viminale indagata per caporalato -