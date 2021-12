Moglie indagata per caporalato: si dimette il capo dipartimento immigrazione del Viminale (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il prefetto Michele Di Bari, capo dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno, questa mattina ha rassegnato le dimissioni dopo che sua Moglie è risultata indagata in un'inchiesta sul caporalato della Procura di Foggia. "Sono dispiaciuto moltissimo per mia Moglie che ha sempre assunto comportamenti improntati al rispetto della legalità", ha detto Di Bari comunicando il passo indietro. L'attività degli inquirenti era mirata a registrare le violazioni che ci sarebbero state nel trattamento della forza lavoro operante nelle aziende agricole del foggiano. Un cittadino senegalese e un cittadino gambiano sono finiti agli arresti, per altre tre persone sono stati richiesti i domiciliari. I fatti contestati sono riferiti al ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il prefetto Michele Di Bari,per le libertà civili e l'del ministero dell'Interno, questa mattina ha rassegnato le dimissioni dopo che suaè risultatain un'inchiesta suldella Procura di Foggia. "Sono dispiaciuto moltissimo per miache ha sempre assunto comportamenti improntati al rispetto della legalità", ha detto Di Bari comunicando il passo indietro. L'attività degli inquirenti era mirata a registrare le violazioni che ci sarebbero state nel trattamento della forza lavoro operante nelle aziende agricole del foggiano. Un cittadino senegalese e un cittadino gambiano sono finiti agli arresti, per altre tre persone sono stati richiesti i domiciliari. I fatti contestati sono riferiti al ...

