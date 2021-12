Moglie del capo Dipartimento immigrazione del Viminale indagata per caporalato (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Moglie del capo del Dipartimento per le libertà civili e immigrazione del Viminale, Michele di Bari, è tra le 16 persone indagate in un’inchiesta per caporalato dei Carabinieri e della procura di Foggia che ha portato all’arresto di cinque persone, due delle quali in carcere. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ladeldelper le libertà civili edel, Michele di Bari, è tra le 16 persone indagate in un’inchiesta perralato dei Carabinieri e della procura di Foggia che ha portato all’arresto di cinque persone, due delle quali in carcere.

