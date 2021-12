Miwa Energia corsara a Cercola | rinviato il match casalingo con la Pallacanestro Salerno

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Ennesima grande vittoria di una ormai sorprendente. Un campionato affrontato con un gruppo di giovani e con idee rivolte al futuro sta comunque deliziando la platea sannita e tutti gli appassionati della palla a spicchi. Ancora due punti che portano Benevento a quota 16 insieme a Lamezia ma soprattutto riportano a casa, ancora una volta, un entusiasmo che aiuta a lavorare bene. Grandenei primi due quarti di gioco con i cinghiali che non soffrono i padroni di casa e chiudono la prima frazione 16-28 e vanno a riposo sul 30-49. Al rientro, però, cambia la storia e trascinata da un grande Scognamiglio la squadra partenopea prova una rimonta che sa di impresa. E, in effetti, ci va vicina chiudendo il terzo parziale a 7 punti dalla...

Nonostante, però, la situazione tutt'altro che rosea, la Miwa Energia è pronta ad affrontare la gara con il massimo della concentrazione e del rispetto per gli avversari. Si ricomincia con un turno infrasettimanale in casa di Cercola Basket, team penultimo nella classifica di questa stagione finora. La squadra partenopea arriva da una sconfitta casalinga contro Pallaca... Ancora nel Palasport di San Giorgio del Sannio, la Miwa Energia ospita i calabresi del Bim Bum Rende. I cosentini, allenati da Coach Carbone, sono fermi a 4 punti e reduci dalla sconfitta casalinga co...