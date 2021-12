Mistico Sin Cara | “Accetterei di tornare in WWE nonostante quanto successo in passato”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Nell’ormai lontano 2011 debuttò in WWE un nuovo luchador messicano chiamato Sin; ad interpretare quella gimmick era Luis Ignacio Urive Alvirde atleta di spicco in Messico e conosciuto con il ringname di. La sua esperienza a Stamford non fu certo da ricordare e dopo 3 anni lasciò la federazione in rapporti tutt’altro che buoni. La WWE decise poi di mantenere in vita la gimmick di Sinaffidandola ad un altro atleta, ossia Hunico poi anche lui licenziato nel 2019. In una recente intervista con un tv messicana, il Sin“originale” ha parlato dei suoi trascorsi alle dipendenze di Vince McMahon non escludendendo un ritorno in futuro. “Tornerei per zittire i critici” Dopo la tutt’altro che memorabile esperienza in WWE, il Sin“originale” è tornato in Messico tonando ad ...