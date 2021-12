Miriana Trevisan si dichiara a Biagio D’Anelli nella casa del Grande Fratello Vip

Advertising

annastellare : RT @BITCHYFit: Miriana Trevisan si dichiara a Biagio D’Anelli, ma c’è una cosa non detta - Inesperto77 : RT @LittleDorrit24: CHI AVEVA RAGIONE SU SOLEIL?! E PERCHÈ PROPRIO MIRIANA TREVISAN?! ? #gfvip - ParliamoDiNews : Miriana Trevisan si dichiara a Biagio D`Anelli, ma c`è una cosa non detta #miriana #trevisan #dichiara #biagio… - francyconlak : RT @LittleDorrit24: CHI AVEVA RAGIONE SU SOLEIL?! E PERCHÈ PROPRIO MIRIANA TREVISAN?! ? #gfvip - __Stand_by : RT @LittleDorrit24: CHI AVEVA RAGIONE SU SOLEIL?! E PERCHÈ PROPRIO MIRIANA TREVISAN?! ? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Miriana Trevisan

Alcune delle donne della Casa si sono schierate con l'ex tronista di Uomini e Donne, da Valeria Marini passando per Francesca Cipriani, Carmen Russo e. Maria Monsè, invece, ha ...Valeria Marini più di tutte, ma anche Francesca Cipriani e Carmen Russo , oltre aper fare alcuni nomi. Al contrario Maria Monsè invece è corsa ad avvisare Soleil del fatto che nella ...I nervi dentro la casa del Gf Vip sembrano essere a fior di pelle, soprattutto per alcuni degli inquilini: Miriana Trevisan ha pronunciato una frase ritenuta blasfema Foto: Ufficio Stampa ...Miriana Trevisan ha spiegato di essere davvero stanca del modo in cui Soleil Sorge si rapporta con lei nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’.