Miriana Trevisan e Biagio D' Anelli | la verità che l' uomo le tiene nascosta ' Non gli ha ancora detto niente'

(Di venerdì 10 dicembre 2021)

Al Grande Fratello Vipsempre più vicina a Biagio D'Anelli . Da quando è entrato in gioco Biagio D'Anelli sembra aver fatto breccia nel cuore dell'ex stellina di Non è la Rai , che gli ha confessato i suoi ...Come spiegheranno i due questo cambiamento? Ci sarà tempo anche per parlare del rapporto trae Biagio D'Anelli . Infine i Vipponi scopriranno la vera data della finale di questa ...Miriana Trevisan Biagio D'Anelli: al Gf Vip è bastata una sola settimana per dare vita ad un particolare feeling, ma lui fuori dal reality sarebbe fidanzato ...Ancor prima della puntata di lunedì, si era ipotizzata la nascita di una nuova coppia del GF Vip. Si tratta di Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli, ...