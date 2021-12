Miriana Trevisan attratta da Biagio D’Anelli | lui ha omesso un importante dettaglio

(Di venerdì 10 dicembre 2021)confessa adi provare attrazione nei suoi confronti, lui però non le ha detto una cosa molto, di che si tratta Aumenta sempre di più… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Tra questi, Valeria Marini, Francesca Cipriani e Carmen Russo, oltre aper fare alcuni nomi. Al contrario, Maria Monsè è corsa ad avvisare la Sorge che nella stanza arancione era in ...Chiusasi in camera con, l'ex tronista di Uomini e Donne ha infatti esternato della pesanti insinuazioni sulla coppia formata dalla rivale e da Alex Belli. Sophie Codegoni: la ...GF Vip Soleil e Sophie non se le mandano a dire: la showgirl italo-americana ha usato parole pesanti nei confronti della ...Miriana Trevisan confessa a Biagio D'Anelli di provare attrazione nei suoi confronti, lui però non le ha detto una cosa molto importante, di che si tratta.