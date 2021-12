Miocardite da Covid, Elisa Chamen muore a 32 anni: non si era vaccinata, lascia un figlio di 2 anni (Di venerdì 10 dicembre 2021) Elisa Chamen è morta a 32 anni. Ad ucciderla è stata una fulminante provocata dal . La giovane hostess valdostana, madre di un bimbo di due anni, si è spenta questa notte all'ospedale San Giovanni ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 dicembre 2021)è morta a 32. Ad ucciderla è stata una fulminante provocata dal . La giovane hostess valdostana, madre di un bimbo di due, si è spenta questa notte all'ospedale San Giov...

