Milan, non è il solito Kessié: tante ombre e quel rinnovo che pesa (Di venerdì 10 dicembre 2021) Franck Kessié, centrocampista del Milan, è in calo. Lo testimoniano i numeri. Sul suo rendimento pesa anche il mancato rinnovo del contratto Leggi su pianetamilan (Di venerdì 10 dicembre 2021) Franck, centrocampista del, è in calo. Lo testimoniano i numeri. Sul suo rendimentoanche il mancatodel contratto

Advertising

AntoVitiello : #Tomori si scusa per l'errore in #Champions: 'Ancora frustrato con me stesso. Imparerò dall'errore e lavorerò solo… - FBiasin : “#Milan, brutte notizie per #Kjaer: infortunio ai legamenti del ginocchio sinistro, sarà operato in artroscopia”.… - PBPcalcio : Tutti hanno un giocatore preferito Spesso un attaccante, invece per me, in questo #Milan è un difensore. non mi cap… - AnStorti : @milan_risorto Non lo paragonavo a livello assoluto ma relazione a quello che offre e quello che prendeva - Lana1Malta : @milan_risorto Bella risposta del cazzo. Cio non toglie che siete dei boccaloni assurdi ???? -