Michele Merlo, voci clamorose dalla Procura: "Chi è il primo indagato". Leucemia fulminante? La verità (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ci sarebbe un primo indagato per la morte di Michele Merlo, il cantante di 28 anni stroncato da una emorragia cerebrale causata da una Leucemia fulminante che nessuno gli ha diagnosticato. Secondo quanto riporta il Corriere Veneto ci sarebbe almeno un nome. Una notizia trapelata dopo che il fascicolo aperto dalla Procura di Bologna è stato trasferito a quella di Vicenza, dove è stato iscritto, così come pervenuto, e assegnato al pm Barbara De Munari. Il reato contestato è quello di omicidio colposo in merito a condotte mediche. Viene da pensare che la o le responsabilità sul decesso di Merlo, visto l'esito dell'autopsia e alle verifiche dei carabinieri del Nas dalle quali non era emersa alcuna responsabilità in capo ai medici ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ci sarebbe unper la morte di, il cantante di 28 anni stroncato da una emorragia cerebrale causata da unache nessuno gli ha diagnosticato. Secondo quanto riporta il Corriere Veneto ci sarebbe almeno un nome. Una notizia trapelata dopo che il fascicolo apertodi Bologna è stato trasferito a quella di Vicenza, dove è stato iscritto, così come pervenuto, e assegnato al pm Barbara De Munari. Il reato contestato è quello di omicidio colposo in merito a condotte mediche. Viene da pensare che la o le responsabilità sul decesso di, visto l'esito dell'autopsia e alle verifiche dei carabinieri del Nas dalle quali non era emersa alcuna responsabilità in capo ai medici ...

