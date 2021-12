Michele Merlo c’è un primo indagato per la morte del cantante. Stroncato a 27 anni da una emorragia cerebrale (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono passati più di 6 mesi dalla tragica morte di Michele Merlo, conosciuto anche con il nome d’arte di Mike Bird. Il cantante è morto a soli 27 anni dopo diversi giorni di ricovero in terapia intensiva dopo essere stato colpito da una emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. I genitori di Michele Merlo fin da subito avevano parlato di un presunto caso di malasanità, dato che, come raccontato dallo stesso Merlo nei suoi ultimi giorni, si era già presentato in ospedale una volta e aveva contattato anche il suo medico curante, successivamente una perizia fatta per conto della procura di Bologna ha dimostrato che il cantante avrebbe potuto essere salvato. morte ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono passati più di 6 mesi dalla tragicadi, conosciuto anche con il nome d’arte di Mike Bird. Ilè morto a soli 27dopo diversi giorni di ricovero in terapia intensiva dopo essere stato colpito da unacausata da una leucemia fulminante. I genitori difin da subito avevano parlato di un presunto caso di malasanità, dato che, come raccontato dallo stessonei suoi ultimi giorni, si era già presentato in ospedale una volta e aveva contattato anche il suo medico curante, successivamente una perizia fatta per conto della procura di Bologna ha dimostrato che ilavrebbe potuto essere salvato....

Advertising

Agenzia_Ansa : C'è un indagato, a 6 mesi dal fatto, per la morte di Michele Merlo, l'ex concorrente di XFactor 28enne morto per un… - Corriere : Medici sotto accusa per la morte di Michele Merlo: c’è il primo indagato per omicidio c... - MediasetTgcom24 : Il padre di Michele Merlo: 'Hanno ucciso mio figlio, voglio tutta la verità' #michelemerlo - needymysmile : RT @liberiefragili: in televisione hanno appena mandato in onda un servizio su michele merlo dove dicevano che se si fossero accorti per te… - larenait : A sei mesi dalla morte del cantante vicentino -