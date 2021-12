Michele Merlo, c’è un indagato per la morte: la mail con le foto dell’ematoma e la risposta dei medici (Di venerdì 10 dicembre 2021) Un medico è indagato per la morte di Michele Merlo, stroncato da una leucemia fulminante all’ospedale Maggiore di Bologna. La pm responsabile dell’indagine è Barbara De Munari. Il reato è ipotizzato è quello di omicidio colposo in relazione alle condotte mediche. E per gli inquirenti, fa sapere oggi il Corriere del Veneto, le responsabilità vanno cercate a partire dal comportamento del medico di famiglia a Rosà e del pronto soccorso di Cittadella in provincia di Padova. Secondo i periti che hanno svolto l’autopsia sul corpo di Mike Bird quando il 28enne si è presentato a Vergato con placche, sangue dal naso, mal di gola e mal di testa ed è stato dimesso con diagnosi di faringite e prescrizione di un antibiotico per lui era già troppo tardi. «Qualora la terapia fosse stata somministrata a partire dal 27-28 maggio (…) ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 dicembre 2021) Un medico èper ladi, stroncato da una leucemia fulminante all’ospedale Maggiore di Bologna. La pm responsabile dell’indagine è Barbara De Munari. Il reato è ipotizzato è quello di omicidio colposo in relazione alle condotte mediche. E per gli inquirenti, fa sapere oggi il Corriere del Veneto, le responsabilità vanno cercate a partire dal comportamento del medico di famiglia a Rosà e del pronto soccorso di Cittadella in provincia di Padova. Secondo i periti che hanno svolto l’autopsia sul corpo di Mike Bird quando il 28enne si è presentato a Vergato con placche, sangue dal naso, mal di gola e mal di testa ed è stato dimesso con diagnosi di faringite e prescrizione di un antibiotico per lui era già troppo tardi. «Qualora la terapia fosse stata somministrata a partire dal 27-28 maggio (…) ...

