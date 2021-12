Michele di Bari, dirigente del ministero dell’Interno, si è dimesso a causa del coinvolgimento della moglie in un’inchiesta sul caporalato in Puglia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Michele di Bari, capo del dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione presso il ministero dell’Interno, si è dimesso a seguito di un’inchiesta sul caporalato in Puglia in cui è coinvolta sua moglie, Rosalba Bisceglia. L’inchiesta ha portato nella notte tra giovedì Leggi su ilpost (Di venerdì 10 dicembre 2021)di, capo del dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione presso il, si èa seguito disulinin cui è coinvolta sua, Rosalba Bisceglia. L’inchiesta ha portato nella notte tra giovedì

