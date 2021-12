“Mi chiedete se sono gay”. E risponde (da applausi) davanti a tutto lo studio di Maria (Di venerdì 10 dicembre 2021) Negli ultimi tempi è stato un rilevante protagonista nel cosiddetto trono over di Uomini e Donne, di recente ha deciso però di abbandonare la trasmissione targata Maria De Filippi in quanto avrebbe trovato l’amore al di fuori dei riflettori. Tuttavia, sia in studio che sul web, molti hanno insinuato che Marcello Messina sia gay. Un fatto che sarebbe assolutamente irrilevante, se non fosse che lo stesso ex cavaliere di Uomini e Donne abbia deciso di mettere un punto definitivo su questa voce sul suo conto. Marcello Messina ha chiarito una volta per tutte se è gay o meno, giusto per riuscire a mettere a tacere quelle voci che gli hanno fatto male. Uomini e Donne, Marcello Messina risponde con stile alle insinuazioni “sono un po’ stanco degli stereotipi. Se un uomo piange non è sinonimo di debolezza. Poi ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 10 dicembre 2021) Negli ultimi tempi è stato un rilevante protagonista nel cosiddetto trono over di Uomini e Donne, di recente ha deciso però di abbandonare la trasmissione targataDe Filippi in quanto avrebbe trovato l’amore al di fuori dei riflettori. Tuttavia, sia inche sul web, molti hanno insinuato che Marcello Messina sia gay. Un fatto che sarebbe assolutamente irrilevante, se non fosse che lo stesso ex cavaliere di Uomini e Donne abbia deciso di mettere un punto definitivo su questa voce sul suo conto. Marcello Messina ha chiarito una volta per tutte se è gay o meno, giusto per riuscire a mettere a tacere quelle voci che gli hanno fatto male. Uomini e Donne, Marcello Messinacon stile alle insinuazioni “un po’ stanco degli stereotipi. Se un uomo piange non è sinonimo di debolezza. Poi ...

